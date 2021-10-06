新加坡网络安全卓越中心学院正式开幕

文 /
李思敏

发布 / 2021年10月6日 3:06 PM

更新 / 2021年10月6日 4:26 PM

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今午在第六届亚细安网络安全部长级会议上为学院主持开幕仪式。（通讯及新闻部提供）
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今午在第六届亚细安网络安全部长级会议上为学院主持开幕仪式。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）设于我国市中心的亚细安—新加坡网络安全卓越中心学院至今已为400名亚细安高级官员提供网安政策、运作与技术等方面的培训。

主管网络安全事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今午（10月6日）在第六届亚细安网络安全部长级会议上为学院主持开幕仪式。学院去年4月已率先启用，但因冠病疫情缘故，开幕仪式延至今天才举行。

我国是在2018年宣布成立亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASCCE）强化亚细安成员国的网络战略规划，以及在相关法律和研究方面的能力。

ASCCE首五年会获得3000万元资助，为亚细安成员国具有决策责任的高级政策及技术官员提供相关培训，另外也会展开国际法律和网络策略等方面的研究、针对电脑应急反应小组的技术培训，以及促进分享网络袭击的相关信息和最佳作业方式。

ASCCE的主要培训设施坐落在桥北路，这家学院面积大约720平方公尺，除了可容纳最多100人的两间培训室，也具备可支持远程教学的会议室等设施。设在淡马锡理工学院的“网络靶场”（cyber range），也能为学员提供模拟网络袭击训练。

所有课程由顶级网安专家和培训员、亚细安成员国、对话与国际伙伴以及联合国裁军事务厅共同设计与提供。部分课程在疫情期间改为虚拟授课方式，至今已有共400名亚细安成员国高级官员受训。

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