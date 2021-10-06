新加坡网络安全卓越中心学院正式开幕

（早报讯）设于我国市中心的亚细安—新加坡网络安全卓越中心学院至今已为400名亚细安高级官员提供网安政策、运作与技术等方面的培训。

主管网络安全事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今午（10月6日）在第六届亚细安网络安全部长级会议上为学院主持开幕仪式。学院去年4月已率先启用，但因冠病疫情缘故，开幕仪式延至今天才举行。

我国是在2018年宣布成立亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASCCE）强化亚细安成员国的网络战略规划，以及在相关法律和研究方面的能力。

ASCCE首五年会获得3000万元资助，为亚细安成员国具有决策责任的高级政策及技术官员提供相关培训，另外也会展开国际法律和网络策略等方面的研究、针对电脑应急反应小组的技术培训，以及促进分享网络袭击的相关信息和最佳作业方式。

ASCCE的主要培训设施坐落在桥北路，这家学院面积大约720平方公尺，除了可容纳最多100人的两间培训室，也具备可支持远程教学的会议室等设施。设在淡马锡理工学院的“网络靶场”（cyber range），也能为学员提供模拟网络袭击训练。

所有课程由顶级网安专家和培训员、亚细安成员国、对话与国际伙伴以及联合国裁军事务厅共同设计与提供。部分课程在疫情期间改为虚拟授课方式，至今已有共400名亚细安成员国高级官员受训。