新马联手捣毁贩毒团伙 起获市价159万毒品

（早报讯）中央肃毒局和马来西亚皇家警察联手捣毁一个贩毒团伙，逮捕五名涉嫌将毒品藏进儿童玩具包裹中的马来西亚籍男女，并起获市价约490万马币（159万新元）的约55公斤毒品。

根据肃毒局今天（10月6日）的文告，马国警方通过肃毒局提供的信息，于上月24日至28日，逮捕年龄介于21岁至71岁的一男四女，他们涉嫌在吉隆坡和雪兰莪进行贩毒活动。

肃毒局是自7月开始监视一个马来西亚犯罪组织，他们涉嫌以合法代购的身份，利用新加坡货物运输代理公司，经由我国将藏匿毒品的包裹运输到其他国家。

当局过后将监视行动中获取的信息提供给马国肃毒刑事调查部门，协助他们展开调查。

经调查，马国警方上个月在雪兰莪、森美兰和吉隆坡采取行动，在逮捕嫌犯的同时也起获5.8公斤甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）、14.8公斤氯胺酮（ketamine）、34.3公斤粉状及30.1公升液态的亚甲二氧甲基苯丙胺（MDMA）。

文告显示，这些管制品疑似隐藏在装有儿童玩具和玩偶的包裹中。

警方也在现场发现了药物加工器材，以及相信用于非法制造毒品的咖啡因，重量为2.2公斤。调查目前仍在进行中。

肃毒局说，尽管贩毒组织尝试通过包裹和邮寄服务来克服旅游限制，继续从事犯罪活动，国际执法机构之间的紧密合作不会受到影响。这次迅速的逮捕行动就证明了肃毒局和马国肃毒刑事调查部门的紧密合作。“肃毒局将继续与海外同行合作以禁止毒品供应，并避免新加坡成为毒品的转运枢纽。”