通胀担忧拖累亚股 海指周三逆流回升0.5％

（早报讯）受通胀担忧等因素影响，亚太主要股市今天（10月6日星期三）纷纷下跌，除了新加坡股市之外。新加坡股市晴雨表海峡时报指数今天回升15.76点或0.51％，闭市报3083.88点。

通货膨胀的担忧让科技股尤其受压，悉尼、东京、香港和首尔股市今天皆下跌，分别跌0.53％、1.05％、0.57％和1.82％。追踪中国科技股表现的恒生科技指数连续第五天下跌，通胀担忧以及利率上升预期使科技股受压。上海和深圳股市继续休市。区域其他股市涨跌不一。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时表示：“海指面对外部震荡，例如昨晚的新增冠病确诊病例数目，以及中国和日本股票的持续被抛压，仍持守得非常的好。海指基本上似乎是在追踪新加坡经济表现，它继续保持在低于疫情前的水平。虽然海指今天上涨，它目前似乎紧守在8月中以来的波动范围内。”

虽然石油市场供应吃紧，但石油输出国组织及盟友（OPEC+）周一已决定不改石油产出政策，不愿意进一步增产。这促使油价继续攀高，美国原油期货已达到7年高位，目前报每桶78.51美元，布伦特原油期货也达三年多高位，报每桶报82.21美元。

本地股市今天整体交易量微增至20亿4000万股，是13个交易日来最高；交易总值则回降至12亿1000万元。上升股257只，下跌股221只。海指成份股19只上升，7只下跌，4只持平。

怡和合发（Jardine C&C）以及丰益国际（Wilmar）股价大涨5.76％和4.87％，闭市报20.75元和4.31元，是今天表现最佳的海指成份股。

海指的主要支持来自丰益国际、怡和控股（Jardine Matheson）、新电信（Singtel）、三只本地银行股以及怡和合发。

新航工程（SIA Engineering）今天股价跌1.41％，闭市报2.10元。新航工程今早披露，已脱售合资公司Asian Surface Technologies（简称AST）的39.2％股权给Pas Technologies。前者主要负责维修飞机引擎扇叶，以及为航空、原油和燃气业者提供服务。交易完成后，AST不再是新航工程的关联公司。新航工程预计从这项脱售交易中获得268万元的收益。

新加坡报业控股（SPH）今天股价持平于1.98元。报业控股昨天闭市后发布截至8月底的2021财年全年业绩，尽管仍受到冠病疫情影响，零售与商业以及学生宿舍业务均有改善，报业控股全年转亏为盈，取得9294万元净利。它将已经启动分拆的媒体业务列为已终止的业务。若只看继续经营的业务，集团全年的营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元。

美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US Reit）今天恢复交易股价，上涨1.50％，闭市报0.675美元。

该信托昨日暂停交易并透露，将以7825万美元（约1亿零600万新元）收购美国两个以杂货为主的零售房地产，这是信托去年3月上市后首个收购项目。这两个永久地契资产位于美国宾夕法尼亚州（Pennsylvania）和弗吉尼亚州（Virginia），收购价分别为5200万美元和2625万美元。

信托昨日也宣布私下售股计划，每单位售价在0.62美元至0.64美元，以筹集不少于3000万美元资金，主要将用于进行以上两项收购。

吉宝企业（Keppel Corp）今天涨0.19％，闭市报5.20元。吉宝企业今天发文告，承诺在2030年前把公司范畴1和2的碳排放量减半，并在2050年实现净零排放目标。集团的新目标与《巴黎协定》的目标一致，即将全球升温限制在1.5摄氏度。

集团指出，它将把2030年的范畴1和范畴2排放量，从去年的约17万2000吨二氧化碳当量（tCO2e）减少到8万6000吨二氧化碳当量。