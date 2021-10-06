王林发：下一场大流行病可能源于人类传播至动物的病毒

（早报讯）冠病疫情还未趋缓，下一场大流行病随时可能来袭。新发传染病专家指出，下一次大规模流行病疫情可能会来自反向动物源疾病，也就是人类把病毒传至动物再变种并传回给人类，使情况更加复杂。国际间应从当前疫情中吸取教训，加强合作以应对挑战。

杜克—国大医学院新发传染病研究项目教授王林发今早（10月6日）在亚细安数码公共卫生特别部长级会议上发表主题演讲时说，国际间新发传染病如沙斯病毒、伊波拉病毒和冠病病毒大多数为动物源疾病，疫情大多是人类行为，例如食用野味和气候变化所造成。

不过与之前的疫情不同，由于冠病病毒大规模传播，目前也更普遍出现反向动物传播现象，即人类开始把病毒传给动物。目前国际间已出现人类把冠病传给貂、猫、狗和老虎等动物。他因此担心病毒传播给动物后可能在动物身上变种成新病毒，再传播回给人类。

他说：“这将带来挑战因为这不会和人类原本的病毒一样。如果是发生在家畜还比较容易应对，但是如果病毒传给了其他的一些动物，例如美洲的蝙蝠，而蝙蝠有比较独特的免疫系统可能支持病毒变种，病毒随后通过其他动物传播给人类就可能就是我们担心的疾病X。”

王林发指出，东南亚将会是反向动物源疾病的温床之一。来自泰国和新加坡的科学家就发现，本区域有蝙蝠和穿山甲携带着冠病病毒。两周前一项老挝的研究更发现蝙蝠携带一种与冠病病毒有着共同特征，或可以传播给人类的新型病毒。

王林发认为，要更好预防这种新型流行病，各国应该从对抗冠病的经验中学习，从三个方面着手。首先要加强侦查，以尽早发现病毒、第二是提早通报新型病毒，包括推动信息透明度和情报分享，第三则是提前研发出对抗各类病毒的新型疫苗和治疗方法。