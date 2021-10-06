戒烟药物Champix因含致癌物已停止分销

（早报讯）一款戒烟专用的口服药物戒必适（Champix）被检测出含可致癌的亚硝胺（nitrosamine）杂质，已在本地停止分销。

卫生科学局受询时说，由美国生物医药制造公司辉瑞生产的戒必适，自2007年在本地注册使用。当局是在今年5月接获辉瑞通知指该药物含有可致癌的亚硝胺杂质，公司随后也在6月停止产品在本地销售。

当局提到，亚硝胺的潜在风险在长期接触后才会显现，而戒烟者只会短期服用戒必适，通常不超过24个星期，因此对他们的潜在风险不大。

针对仍在服用戒必适的戒烟者，卫生科学局建议他们继续根据医生的处方服用药物，因为骤然暂停药物可能会影响戒烟进程。若有任何顾虑或需要改变治疗方式，戒烟者也可向医生咨询。

戒烟的替代疗法包括尼古丁取代疗法，即通过药房或医生售卖的尼古丁口香糖、咀嚼锭或贴片来戒烟。

卫生科学局说，由于亚硝胺理应不会在制作过程中产出，因此之前并不会定期检验亚硝胺含量。不过，为了应对日渐显著的亚硝胺污染问题，若新一批产品有被污染的风险，公司就需要检验药物中的杂质。这和美国、加拿大和欧盟国家采取的措施相似。

美国食品药品监督管理局的网站显示，辉瑞也在9月自愿召回所有类别的0.5毫克和1毫克的戒必适药片。