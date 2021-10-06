泰晤士全球电脑科学课程最好大学排名出炉 国大蝉联第八 南大排名第15

（早报讯）新加坡国立大学在最新出炉的《泰晤士报高等教育特辑》全球电脑科学课程最好的大学排名中，蝉联第八名，与美国加州大学伯克利分校齐名。南洋理工大学则跃升三个名次，排第15名。

《泰晤士报高等教育特辑》（Times Higher Education，简称THE）今天（10月6日）发布2022年全球电脑科学和工程学课程最好的大学排行榜。

THE的学科排名采用去年发布2021年全球大学排名中使用的13项指标，并结合了五个领域的分数，即学习环境、研究的数量、收入和声誉、引述研究所产生的影响力、从教员、学生和研究所反映的国际视野，以及行业收入。排名采用的研究方法和分数比重按不同科目和学科领域进行调整和校准。

以电脑科学课程最好的大学排名来说，共有891所来自75个国家和地区的大学榜上有名。全球100强的大学当中，35所来自美国。

前三甲排名与上一轮维持不变，依次为英国牛津大学、美国斯坦福大学，以及美国麻省理工学院。

中国首次有两所大学同时跻身20大，清华大学和北京大学分别排第12名和第17名。

国大工程学课程排名第10南大排名第15

至于全球工程学课程最好的大学排行榜，国大晋升两个名次，排名第10；南大的名次维持不变，排第15名。

哈佛大学蝉联榜首；斯坦福大学晋升一个名次，排名第二；美国加州大学伯克利分校排名第三，上升两个名次。

中国顶尖大学方面，北京大学和清华大学分别排第12名和第17名。

上述排名主要参考的科目为通用工程、电机与电子工程、机械与宇航工程、土木工程，以及化学工程。来自85个国家和地区的1188所大学入榜。全球工程学课程最好的大学100强当中，同样有35所来自美国。

THE排行榜首席知识官贝提（Phil Baty）说，上述两个排行榜显示，最顶尖的名次虽被美国和其他西方国家的大学所占据，但亚洲大学在电脑科学和工程学课程方面的实力正在崛起，而且有能力争夺排行榜前端的排名。他指出，随着混合式和数码教学普及化，各大学如何适应新常态，继续吸引本土及国际学生，而传统顶尖大学排名是否会进一步受挑战，值得关注。