（早报讯）美国债务上限问题取得进展，带动美国周三隔夜股市上升，三大主要指数全线上扬。纳斯达克指数上涨0.47％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上升0.41％和0.30％。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周三提出调高债务上限直到12月，以避免潜在的债务违约及经济危机，让投资者暂时松一口气。

新加坡方面，面对本地新增冠病确诊病例数目创新高以及东亚股市持续受压，新加坡股市表现仍良好，海峡时报指数昨日回升15.76点或0.51％，闭市报3083.88点。

周四（10月7日）值得关注个股：

1）凯德投资（CapitaLand Investment）旗下雅诗阁公寓（The Ascott）今早宣布，随着共住公寓需求增加，公司将在2025年前拓展业务，位于13个城市的17个物业接下来将投入运作。

2）凯利板挂牌的惠胜置地（Hatten Land）与EnjinStarter签署独家框架协议，联手使集团资产数码化，以及打造新的数码资产。这套系统将与现有购物中心和酒店的忠诚计划结合。

3）淡马锡（Temasek）旗下公司Startree Investments昨日发布献购书，以现金每股8分全面收购胜科海事（Sembcorp Marine）的股票，这是最后收购价，收购献议的截止日期是11月3日，将不会延后。

4）吉宝企业（Keppel Corp）承诺在2030年前把集团的碳排放量减半，并在2050年前实现净零排放目标。

集团的目标与《巴黎协定》一致，后者的目标是将全球升温限制在1.5摄氏度。