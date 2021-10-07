9月环比再涨0.9％ 整体组屋转售价连续15个月走高

（早报讯）本地整体组屋转售价连续15个月上升，9月环比再涨0.9％。单月里转手的百万元组屋数量则稍微下降，上月有23宗交易，使得今年首九个月的百万元组屋交易累计174宗。

根据房地产网站99.co和SRX今早发布的预估数据，上个月成熟区与非成熟区组屋转售价分别上涨0.6％和1.1％；转售交易量则稍微下降，上个月有2518宗交易，环比减少8. 4％。

上月以最高价转手的成熟区组屋与前个月相同，坐落在碧山怡然阁（Natura Loft）的一个五房式私人组屋单位，最终卖出129万5000元，比上月的128万还要高。在今年7月底，这个项目的一个五房式单位以相同的成交价刷新转售价纪录。

非成熟组屋区方面，创下上月最高转售价的是位于后港31街的一个公寓式组屋单位，以91万元成交。

9月份出现23个百万组屋单位，占当月转售交易总量的0.9％。今年首九个月累计的174宗百万组屋交易，较去年同期增加近2. 8倍。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清说，如果建筑工程继续延误，导致年轻夫妇转向购买转售组屋，组屋的转售价可能继续上涨。但许多地点的价格已升至新高，因此可能会出现一些价格阻力。这也可能导致需要稍微更长的时间完成交易，尤其是价格较高的单位。

她说：“一些买家可能还会考虑其他住房类型，这是因为转售组屋单位与一些较旧的私人公寓或转售执行共管公寓之间的价格差距，似乎正在缩小。”