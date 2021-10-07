雅诗阁公司在2025年前扩大业务 17个住宿项目超过3000个单位将投运

（早报讯）随着共享公寓需求增加，凯德投资（CapitaLand Investment）旗下雅诗阁公司（The Ascott）将在2025年前扩大业务，13个城市的17个lyf住宿项目接下来将投入运作。

雅诗阁今天发文告指出，公司迄今在新加坡、曼谷、福冈和杭州的四个住宿项目已投入运作，而在本地、西安和上海的额外三个住宿项目将在今年内开始运行。

至于2022年至2025年期间，公司会在曼谷、北京、菲律宾宿务（Cebu）、越南岘港（Danang）、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、巴黎、上海和新加坡再启动10个住宿项目。

凯德投资旅宿首席执行官吴洵杰指出，新加坡lyf纬壹科技城共享公寓（lyf one-north Singapore）将如期在今年迟些时候投运，为雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）的投资组合增添一个优质资产。

雅诗阁服务公寓全球基金（Ascott Serviced Residence Global Fund）最近还收购了欧洲第一个lyf物业。

他留意到，通过现有的信托和基金，甚至与志同道合的资本伙伴成立的共享住宿基金所进行的投资，具有加快增长步伐的潜力。这将使公司能够以资本高效的商业模式来扩大资本伙伴的基础，同时实现费用相关收益和基金管理规模（FUM）的增长。