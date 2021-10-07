滨海湾花园再办郁金香展览 首次介绍中亚历史

（早报讯）相隔两年，滨海湾花园的“梦幻郁金香”再度登场。有别于之前的荷兰主题，今年的展览将为访客介绍郁金香鲜为人知的中亚（Central Asia）历史。

早在1000万年前，位于中亚的天山山脉相信是郁金香的发源地。访客在滨海湾花园花穹（Flower Dome）时，仿佛置身于牧游的哈萨克族部落（Khazaks），跟随他们穿梭在天山山脉的郁金香花田之中。

地区随后被奥斯曼帝国占领，郁金香因此经土耳其传入欧洲，大受皇权贵族的喜爱，被视为权力的象征。

经过几世纪的培育，郁金香品种十分多样化。展览共展出12个不同品种的郁金香，包括与中亚野生郁金香相似的品种，以及深受欢迎的狐舞步（fox trot）等品种。

郁金香是春季花卉，往年滨海湾花园在4月举办展览都是从荷兰引进花卉，但由于疫情关系，展览推迟至10月。筹备团队这次因此从南半球的新西兰引进郁金香。

展览的另一大亮点是精美的圆顶帐篷。帐篷高4米，是哈萨克族牧游部落的居所。帐篷由哈萨克斯坦驻我国大使馆所借出，根据传统方式搭建，不必使用任何钉子或螺丝。

除此之外，展览也设有传统集市景象、以及著名的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓模型，让访客一窥哈萨克斯坦的文化风情。

总理公署部长兼财政部和人力部第二部长英兰妮今早与哈萨克斯坦驻我国大使阿联斯托诺夫（Arken Arystanov）出席了展览剪彩仪式。阿联斯托诺夫致辞时说，新加坡和哈萨克斯坦两国的建交深厚，希望展览可以加深两国之间的文化交流。

考虑到有些公众因疫情而不能亲自前往，滨海湾花园也将陆续在面簿页面上载视频，供大家居家观赏展览。