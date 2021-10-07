治疗抑郁症青少年增加 心理卫生学院与总统挑战合作开办试点课程

（早报讯）数据显示，2015年至2020年五年间，在心理卫生学院治疗抑郁症的青少年人数增加了约60%。

哈莉玛总统今日在第三届亚太精神健康线上会议开幕式致辞时说，心理卫生学院将与总统挑战合作开办试点课程，帮助各社会服务机构更好地处理患有精神健康问题的青年个案。

哈莉玛说：“近年来，我们能听到原来更多与学生压力有关的议题。我们社会急须做些什么来阻止这一趋势。我希望我们各社会服务机构都能加入这一计划，帮助我们正面对精神压力的青少年们。”

她也说，政府会通过由社会服务、卫生、教育和人力资源机构的代表组成的跨机构工作小组（Inter-Agency Task Force）建立相关体系，为有心理健康问题者提供全面的社会心理支持。

银丝带主席李玉云致辞时也说，为评估青年的心理健康状况，银丝带在今年7月21日启动了一项线上调查。在626名不超过35岁受访者中，每个人都表示感到疲倦，感到有压力的高达98%，感到孤独、迷茫、沮丧的各占86%、88%和79%，而有自杀倾向的也有35%。

冠病疫情加剧了人们精神健康的问题，全球各地的人们因为保持安全距离以及疫情带来的不确定性，产生了诸多精神压力与疏离感。

《自然》杂志近期的一项研究显示，疫情开始后，全球的精神问题的患病率上升。在疫情期间，英国患有抑郁症状的成年人人数几乎翻了一倍，美国情况则更为严峻，人数翻了四倍。

根据已发表的全球心理健康研究，新加坡在疫情期间的表现要好于美国、英国，以及日本等亚洲国家。

但哈莉玛指出，新加坡也也有类似的趋势。心理卫生学院在2020年收到的求助电话比2019年多50%，在2020年4月达到高峰，这与开始实施病毒阻断措施的时间相吻合。

心理卫生学院最新研究表明，在2020年5月至2021年6月期间，约13%的受访者患有抑郁症或焦虑症。哈莉玛强调，这些统计数字令人担忧，如果不关注这些精神层面的困扰，问题可能会加剧并演化为精神疾病。

本届亚太精神健康线上会议为期两天，汇集了香港、印尼、马来西亚、菲律宾等地的精神健康领域从业人员和专业人士，针对解决精神健康问题的最佳做法和解决方案进行交流与讨论。