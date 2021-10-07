小学生下星期一起分批回校 三年级和四年级年终考试取消

（早报讯）小三至小六学生将从下星期一（10月11日）起回校上课，小一和小二生则推迟两天，从星期三（13日）起回校上课。

因冠病疫情干扰课程，教育部决定取消三年级和四年级的年终考试，以便有更多时间追补未教的课程内容。

五年级考试将在严格的安全管理措施继续进行，好让小五生在明年参加小六会考前，可以和家长对与积分等级（achievement level）有关的学习进度有更好的认识。

教育部发文告说，小六评卷日订本月18日至21日，一共四天；所有小学生不必到学校，也不会有居家学习模式。

教育部也宣布，本月22日（星期五）为小学的学校假期，所有学生从25日才回校上课。

教育部指出，三年级和四年级年终考试虽然取消，但学校将根据校内全年的测验等评估，就学生的学习进度作出报告和反馈，以及为学生的科目组合提供意见，包括是否需要在小五新学年，根据他们的学习进度，以普通（Standard）或难度较低的基础（Foundation）水平修读某科目。

小一至小五学生返校前，必须在明天（8日）或后天（9日）在家自行做抗原快速检测（ART），然后把检测结果上载到发给他们的链接。

参加上月30日至本月6日小六会考的小六生，在较早前已自检。

文告说，不必考试的小一和小二生，下周一和二（11日和12日）将继续居家学习。

特需学校（SPED）将接到分批回校的详情。特需学生从本月18日至22日，还是需要继续回校上课。

中小学、初级学院和励仁高中（Millennia Institute）的课外活动将继续暂停。

另外，下星期一（11日）起所有为12岁及以下学生提供个人或班级补习的实体补习与增益班的中心，可恢复面对面的补习，但必须严守安全管理措施。