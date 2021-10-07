麦锡威：高风险场合工作的人进行定期检测对保护弱势群体仍重要

（早报讯）虽然我国正迈向与病毒共存的新常态，但为了防止年长者和幼童等弱势群体染疫，高风险场合工作者进行定期检测仍非常重要。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今早（10月7日）出席新加坡保健与生物医药大会，并在回答关于本地是否过度检测的提问时发表上述看法。

他说：“我们在迈向下一个阶段时必须做出多项调整，其中一个就是在管理冠病疫情方面，逐渐从政府处理一切过渡到强调自我责任等。这就包括社会责任，如果感到身体不适就自我隔离，减低传播风险。我们需要让公众知道自己是否感染，让他们采取正确的行为。”

为此，政府让公众能更方便进行抗原快速检测（ART），包括向每户家庭分发自助检测仪，公众也可到药房和超市购买到检测仪。

麦锡威强调，政府仍必须衡量冠病对已接种和未接种群体的不同风险，包括要保护无法接种或群居的弱势群体，因此在一些特定场合，例如学前教育中心、医疗中心和疗养院必须制定额外测试标准，避免形成感染群。

政府将尽可能评估相关框架，确保标准的可持续性，在降低医疗人员疲惫和提升士气的同时，可以尽早发现感染并保护弱势病患。

国立健保集团首席执行总裁朱伟仁教授也在对话会上也说：“近期病例的增加是项艰巨的考验，但这是真实存在的，我们必须面对。我们评估所有必须做的，看哪一些医疗程序可以被延后，例如减少非必要手术，并重新调动人手以专注于抗疫。”

为了应对人手不足的问题，一些来自心理卫生学院和全国皮肤中心的医疗人员也被部署到国家传染病中心支援。一些已定期接受培训，来自陈笃生医院的其他病房的护士在必要时也会部署到医院的急诊部门支援。

他也指出，目前为对抗疫情，一些非紧急的医疗程序被延后，医疗人员在本地疫情缓和后也不能松懈，须要继续处理其他病患的治疗。所幸本地疫情在过去21个月有几次减缓，医疗人员因此有机会照料其他病患，避免积累太多工作。

马善高：医疗系统可通过数码化、社会医疗协作和预防性治疗实现转型

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今早在新加坡保健与生物医药大会开幕式上致辞时强调，大会今年关注医疗转型的课题而医疗服务的数码化、社会医疗的协作和预防性治疗三方面将是实现转型的关键。

他说：“疫情教会我们两件事，一个国家医疗系统的韧性将是他们能否成功遏制病毒的关键。疫情也不只是一场医疗系统前线的战役，在社会层面，一个国家的成功取决于社会系统的健全，以及人民对于政府的信任。”

其中，医疗系统的转型可借助于科技，例如使用远程问诊以及数据分析，提升对病患的护理。医疗护理和社会关怀领域的合作则能加强社会网络，确保公众保持活跃和健康的生活方式。预防性治疗则可以降低人们患上慢性病的风险，提升他们的健康水平。

麦锡威、朱伟仁以及国大苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案联合主任林方源副教授之后也就这三个方向，从卫生部、区域医疗系统以及民间等多个方面，探讨如何加速医疗服务的转型。