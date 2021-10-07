59所学校年底换校长 其中包括立化中学等特选学校

（早报讯）59所学校今年底将更换校长，其中包括四所特选中小学，即立化中学、中正中学（总校）、德明政府中学，以及菩提学校。

三所初级学院，即诺雅初院、淡马锡初院，以及维多利亚初院，也将迎来新的掌舵人。

教育部今天公布新一轮的校长委任与调换名单。其中，24人首次擢升为校长，其余是现任校长或教育部总部官员。

两个多月前发生命案的立化中学将更换校长，由教育部学生发展课程司督导处司长蔡慧燕出任。现任校长李惠棣今年底完成重新雇佣合约后，将按原定计划退休。

中正中学（总校）校长陈英贤将调任德明政府中学，接替现任校长刘德荣。伊布拉欣中学副校长姚至轩将受委为中正中学（总校）新校长。

中正中学（义顺）校长陈毅刚也将卸任，接替他的是励仁高中（Millenia Institute）副校长谢国豪。

菩提学校也将迎来新校长，现任校长林惠珉将调任莱佛士女子小学，她的职务由裕华小学校长邓丽君接棒。裕华小学校长职务，则由维林小学副校长黄美芬接任。

三所更换校长的初院当中，出任诺雅初院和维初新校长的人选，皆来自教育部总部，分别为教育部学校司（卓越学校）高级顾问陈恩贤，以及教育部课程规划与发展司英语与文学处司长刘瑞兴。

博文中学校长刘恩乐将调任淡初，出任新校长；绿苑中学副校长罗钜晖则会接掌博文中学。

教育部文告说，系统化地委任和轮换校长可让各校引进新观点，同时让资深校长分享“最佳实践方案”。

对于24名新委任的校长，教育部说，他们即将成为教育领导人，承担更大的职责。至于受委新校长职务的现任校长和教育部官员，教育部指出，这是对他们领导学校和引导师生能力的肯定。

教育部将在12月3日举行校长委任仪式。届时，这59名校长将从教育总司长王斯芸手中接过委任状。教育部长陈振声将以主宾身份出席活动。