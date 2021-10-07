疑电闸起火 兀兰组屋客厅厨房烧黑

疑电闸起火后点燃屋内杂物，兀兰组屋单位起火狂烧，民防部队锯开铁门破门灭火。清晨就出门工作的屋主回家时，家中已是满目疮痍，客厅和厨房都被烧得焦黑。

这起火患发生在昨日（10月6日）下午2时45分，地点是兀兰第13街第182A座组屋，28楼的一个单位。

住在27楼的邻居陈先生（51岁，管理人员）说，他约3时左右在家中闻到烟味，一出门就发现楼上单位冒出浓浓黑烟。他形容：“当时屋内没人，几名邻居尝试拉水管救火，民防部队也很快赶到，我们于是被要求疏散。”

民防部队受询时说，消防员必须破门进入屋内灭火，消防员用一支水枪将火势扑灭，起火原因和厨房及客厅的物件有关，无人受伤，调查仍在进行中。

屋主亚娜（Munayanah，56岁，医护人员）透露，她每天清晨6点多就会出门上班，昨日下午5点多下班时突然接到电话，得知家中起火。

她说：“我当时特别害怕，赶紧回家查看。到家后看见客厅的玻璃都碎了，电视机、冰箱全都被烧坏了。好在火势没烧到房间，重要证件都还在。”

据她了解，火势应该是从电视机旁边的一个电闸烧起的。她推测：“我们家风大，可能电闸的火星点燃了杂物，火势才那么严重。”

她心有余悸道，以后出门前将确保电闸开关都关好了才出门。

亚娜买了火险，今早已经联络保险公司清算损失，目前则先搬到妹妹家里住。