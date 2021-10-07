芽笼峇鲁水管公司大火传爆炸 民防两小时扑灭

（早报讯）芽笼峇鲁工业区一家水管公司今天凌晨发生火患，附近居民听到连串的爆炸声响后被惊醒，许多人目睹见火舌烧穿公司屋顶，民防人花近两小时才将猛烈的火势扑灭。

这起火患发生在今天（10月7日）凌晨约2时40分，地点位于芽笼峇鲁工业区的一间水管公司Evergloss Trading Enterprises。管理该工业区的裕廊集团回复《联合晚报》询问时证实，无人在这起事故中受伤。

记者今早赶抵时，火势已经被扑灭，但现场仍有数辆消防车和警车，失火单位外则拉上了封锁线。

据了解，该单位分成两层楼，底层用来放置水管和电子设备，二楼则是办公室。现场所见，二楼的部分屋檐被烧毁，露出后面焦黑的支架，且不断冒出白烟。原本蓝色的屋顶也被烧至呈白色。

对面座组屋居民李紫莹（23岁，营销业）说，事发时她正沉睡着，突然听见巨大爆炸声响，望出窗外惊见对面公司在狂烧。“随即传来消防车和警车声响，多辆消防车抵达现场救火。”

居民陈女士（84岁）说：“我听到一连串的爆炸声，后来看到民防往事发单位喷水灭火，近两小时后，火势才被扑灭。”

电镀工人钟先生（62岁）说，民防人员到今早7时许仍在往单位洒水，相信是为了确保火势不会死灰复燃。

水管公司老板指公司里的电子设备尚新，其他工具和水管也不算是易燃物，不知火势从何烧起。

Evergloss Trading Enterprises林姓老板（72岁）说，他于凌晨4时许接获经理的电话，才得知公司发生火患。由于民防的调查仍在进行中，他们目前无法进入公司查看里面的情况，也不知火患的起因。

“楼下只是放置一些工具、水管，以及用了一两年的新电子设备，这些都不算是易燃物。而且员工不被允许在单位内抽烟，怎么会莫名其妙着火？”

（视频由受访者提供）