男子领养三只狗 卖一只弄丢另两只

男子免费领养三只小狗，却以1000元将其中小狗卖掉套利，也因没有好好栓好狗绳，将另一只小狗弄丢，两天后再弄丢最后一只狗，昨天（10月6日）被判罚款3300元。

被告谢邵义（42岁，译音）面对3项抵触动物和飞禽法令的控状，指他把组屋当成宠物店、无执照卖狗，也没有把狗儿栓好。

案情显示，被告在去年6月于面簿看见有一名狗主为一只杰克罗素(Jack Russell）找新主人。被告于是在24日与狗主见面，两天后正式领养狗儿。

不过到了同月28日，狗主的妻子发现被告在面簿上以1000元的价钱兜售杰克罗素，立即告知丈夫。狗主发现被告利用狗儿套利，向动物与兽医事务组举报被告。

调查揭露，被告在刊登广告后，很快地将狗儿卖掉。他因没有经营宠物店的执照，却犯下售卖宠物的行为，因此触法。

不仅如此，被告在去年10月8日也免费领养两只白色马尔济斯（Maltese）。被告称他召私召车带两只狗儿回家，怎料因没栓好狗绳，其中一只狗儿下车时逃走了。狗儿最后被另一名爱狗人士领养。

被告在案发第二天也弄丢了第三只狗儿。

被告求情时表示，杰克罗素破坏力强，抓坏了家里的沙发，还弄坏了他的手机和钱包，他将狗儿卖掉，是为了弥补损失。