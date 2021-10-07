陈振声：长期居家学习有不良影响 万不得已才这么做

（早报讯）并非所有孩子都享有利于居家学习的环境，而长期让孩子居家学习，也可能对许多学生的学业进展和社交情绪发展产生不良影响。

教育部长陈振声在面簿贴文说，居家学习因此只能充作针对性的解决方案，是万不得已的措施。

陈振声是针对教育部今早有关让小学生下星期一起分批回校的宣布发表看法。

根据教育部文告，小三至小六学生将从下星期一（11日）起回校上课，小一和小二生则推迟两天，从星期三（13日）起回校上课。

随着病例激增，教育部于9月18日宣布，小一至小五的学生从9月27日起居家学习直至10月6日，以更好地保护未接种的年幼儿童。

教育部之后再宣布延长居家学习期至10月7日。按目前的安排，小学生将在10月11日回校。

陈振声在贴文中说，不论是家长或教育学者，大家都在讨论是否该延长居家学习或回校上课。

他说：“我们知道冠病病毒会跟着我们好一阵子，我们必须学习与病毒共存，减少它对我们生活和学习的影响。

“我们要孩子安全，也要全面照顾他们学业和社交情绪发展，这些都必须在安全和可持续的情况下进行。”

但他表示理解家庭和教育学者面对的压力，“在孩子居家学习当儿，他们也必须兼顾工作和照顾孩子，这不容易。我们要支持有更多需求的学生和家庭。”

他指出，教育部决定让孩子们下周分批回到学校，与同学一起面对面学习，恢复社交活动，而分批回校是为了确保老师和学校职员可以更有效地执行安全管理措施。

陈振声三天前（4日）在国会答复有关小学生的居家学习是否延长，以及会否让中学及以上的学生在全国会考前也居家学习的询问时，表明教育部对中小学的防疫考量不同。

他当时说，多数小学生还未能接种疫苗，因此教育部对小学防疫工作格外谨慎，但绝大部分中学生已完成接种，中小学生和他们家人对疫情焦虑程度不太一样。

陈振声在今天的贴文中说，一旦疫苗批准使用，他希望学生都能尽快接种。