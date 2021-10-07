利好消息刺激亚太股市普遍扬升 海指周四再涨0.56％

（早报讯）美国举债上限期限可能延后以及俄罗斯提议协助欧洲缓解能源紧张情况的消息，刺激亚太股市今天（10月7日星期四）普遍上涨，香港领头大涨超过3％，新加坡股市亦进一步扬升。

新加坡股市的晴雨表——海峡时报指数，今天上涨17.27点或0.56％，闭市报3101.15点，重新回到3100水平以上。

在科技股大涨和房地产股回弹带动下，香港恒生指数今天猛涨3.07％，恒生科技指数飙升5.2％，创下六个多星期以来最大单日涨幅，而受港府北部都会区计划利好，香港地产商股价上扬。东京、悉尼和首尔股市分别扬升0.54％、0.73％和1.76％，东京因此结束八天连跌局面。在本地闭市时，美国三大股指的期货涨幅在0.4％至0.9％不等。欧洲股市开盘后已涨1.32％，伦敦股市涨0.75％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时说：“今天有两个利好因素推动新加坡股市。首先是美国政府举债上限期限可能延后至今年12月。第二是明天资金重新南流前空头的盖盘活动。今天是中国黄金周长假期的最后一天，而资金南流明天将继续。”

本地股市今天整体交易量显著减少至14亿2000万股，交易总值则增至12亿8000万元，反映蓝筹股交易较活跃。上升股多达308只，下跌股163只。海指成份股25只上涨，4只下跌，1只持平。

给予海指最大支持的继续是本地三只银行股，星展集团控股（DBS）今天涨0.56％至30.46元，大华银行（UOB）涨0.58％至26.21元，华侨银行（OCBC）涨0.17％至11.56元。

凯德投资（CapitaLand Investment）今天股价涨0.30％，闭市报3.40元。它旗下雅诗阁公寓（The Ascott）今早宣布，随着共住公寓需求增加，它的lyf品牌共住房地产组合已扩展至17个房地产，在13个城市和九个国家共有3000单位。目前已有四个房地产开幕，年内会有另三个开幕，在明年至2025年，其余十个也将投入运作。

城市发展（CDL）今天股价劲扬3.66％，闭市报7.08元，是涨幅最大的海指成份股。凯德投资的涨幅居次。

联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今天股价涨1.19％，闭市报0.85元。

该信托的保荐机构联实集团（Lendlease）宣布，今年较迟时将在新加坡开始兴建一个大型全新的疫苗设施。该集团建造了新加坡不少主要的药剂设施，以及大士生物医药园（Tuas Biomedical Park）90％的生物科技设施。

凯利板公司惠胜置地（Hatten Land）今天股价涨1.54％，闭市报6.6分。它今早透露，它与EnjinStarter签署独家框架协议，联手使集团资产数码化，以及打造新的数码资产。这套系统将与现有购物中心和酒店的忠诚计划结合。

新交所（SGX）今天股价跌0.42％，闭市报9.53元。新交所首席执行长罗文才今早在线上年度股东大会表示，由于环境、社会与治理（ESG）投资越来越受重视，投资者要求有关数据更易于获得、透明及标准化，新交所计划推出ESG数据平台。这个平台汇集企业根据一致指标和披露要求所呈报的，补充新交所和淡马锡控股（Temasek Holdings）的数码资产合资公司Marketnode即将推出的固定收益发行服务平台。