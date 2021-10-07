李总理：面对未来挑战 金管局仍须维持创新和谨慎态度

（早报讯）走过半个世纪，新加坡金融管理局在面对新兴颠覆科技、创新商业模式以及气候变化等新挑战，必须继续以创新和谨慎的态度应对，为我国金融领域和经济创造新机会。

在未来，金管局和各个伙伴之间的关系和信任也将比以往任何时候都更加至关重要。

金管局今天（10月7日）庆祝成立50周年。李显龙总理在周年晚宴上演讲时说，金管局在新加坡的经济和金融发展中发挥了重要作用。

“它的货币政策和储备管理维持了宏观经济稳定和对新加坡的信心。它对金融机构的管理和监督，创造了一个安全和国际信任的金融体系。它的发展战略使金融业成为增长引擎，吸引投资并创造了良好的就业机会。”

李总理认为，这其中的关键是金管局同时兼具创新与谨慎的态度，并与各行业及公共部门的伙伴密切合作，为新加坡带来经济与金融方面的成果。

展望未来，李总理说：“我们看到新兴颠覆科技如人工智能、区块链、物联网等，新的商业模式如去中心化金融和加密资产，以及气候变化和向低碳经济过渡，金管局在应对这些挑战时，将再次需要创新和谨慎的最佳结合，并为我国的金融领域和经济创造新的机会。”

李总理在演讲中追溯了过去50年间的五个关键事件来说明这一点。这分别是1968年推出亚洲货币市场、1981年通过了以汇率为中心的货币政策框架、从1998年起对金融业的监督和发展采取了新做法、从2000年代末开始使用宏观审慎措施来稳定房地产市场，以及自2015年以来果断采取行动，将新加坡打造为智能金融中心和领先的金融科技中心。