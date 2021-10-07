转载歪曲尚穆根国会发言报道 内政部要求9个人或面簿页面道歉

（早报讯）内政部去函九个在社交媒体上转载或发布歪曲内政部长兼律政部长尚穆根国会发言内容的个人或面簿页面，要求对方更正虚假陈述并道歉。

内政部星期四（10月7日）晚上发声明说，接到信函的是人民之声领导人林鼎、“网络公民”网站创办人卢洪佩、政论网站作者韩俐颖、社运人士范国瀚、施忠明、李成琳、可琪拉（Kokila Annamalai）、撰稿人朱莉奥康纳（Julie O’Connor）以及面簿页面Wake Up Singapore。

内政部说，这九人和面簿页面在贴文中所引述的内容和尚穆根的言论完全相反。“他们指部长说新加坡没有法治，这是虚假的。”

内政部也说，时政网站慈母舰（Mothership）10月6日的一则报道也刊登了这些错误的陈述。

截至星期四晚上10时30分，除了林鼎及范国瀚之外的七方，已经遵从内政部的要求更正和道歉。

根据这些人在社交媒体上的贴文，他们大多转载了慈母舰的一篇报道，该报道错误引述尚穆根本周一（4日）在国会参加防止外来干预（对应措施）法案辩论时的发言内容。

当时，尚穆根在国会说，法治是新加坡及其成功的基础，政府一直都致力于维护法治，而在世界上的一些国家，法治只是律师的概念，并不在现实生活中得到落实，这些社会中的人们生活在极度痛苦中。

内政部星期四在网站上贴出这段逐字稿时指出，尚穆根在发言中提到其他国家的情况，是为了和本地如何落实法治做对比。

不过，慈母舰最初版本的报道给人的印象是尚穆根对法治的看法发生了改变，并暗示新加坡不实行法治。

慈母舰星期三刊登更正时说：“这是错误的，而且断章取义。”

转载了这则报道的韩俐颖等人，星期三起先后在社交媒体上贴出澄清文字并道歉。

韩俐颖说：“很遗憾的，我转载的贴文中包含慈母舰所错误引述的部长言论，暗示他说新加坡不实行法治。我已经将慈母舰编辑的更正附在我的贴文中，并为分享被歪曲的部长言论道歉。”