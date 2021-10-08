新美探讨今年底前开通疫苗接种者旅游走廊计划

（早报讯）新加坡正与美国探讨在今年底之前开通疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。

正在美国访问的贸工部长颜金勇，昨天（7日）在华盛顿特区出席美国商会活动时指出，新加坡成功与德国和文莱开通VTL，让完成疫苗接种者入境新加坡进行商务旅行和度假。

他说：“我们正和美国当局探讨，尽快设立VTL，肯定在今年底之前。在这之前，我们继续处理持工作准证者往返美国和新加坡，以让在新加坡的美国商家可全面运营。”

颜金勇强调，新加坡致力从冠病大流行中强力复苏，在疫后世界继续与美国企业合作拓展在新加坡的业务。

他指出，与美国一样，新加坡有必要在保障生命和保住生计之间取得平衡。

在保障生命方面，新加坡专注于达到高疫苗接种率，目前近85％居民已完成接种，多数新病例只有轻微或完全无症状，死亡率也维持在低水平。我国也已开始为年长人士接种追加剂，并采取广泛的病毒测试。

随着这些措施到位，我国计划以安全的方式开放边境。颜金勇强调，新加坡作为商业和旅游中心，跟全世界保持联通很重要。

颜金勇随后和美国商会副会长薄迈伦（Myron Brilliant）对谈时，针对美国和区域之间的旅行开放一事表示，从某种程度而言，美国对区域的疫苗供应做出了贡献，帮助区域走向开放。

他说，每个国家都有自己的考量，这也要视个别国家疫苗接种的能力，以及当出现显著输入病例时应对的能力，“我们必须要和其他国家谨慎合作，看如何为促进旅行作出安排。”

颜金勇在回答区域抗疫情况的问题时指出，抗疫的两大重要工具是疫苗和检测，这也是开放旅行的关键。