（早报讯）利好消息刺激亚太股市昨日普遍上涨，新加坡股市亦进一步扬升，海峡时报指数再涨17.27点或0.56％，闭市报3101.15点，相隔七个交易日之后重新回到3100水平以上。

美国三大股指全面收高，纳斯达克指数的涨幅最显著，达1.05％，道琼斯工商指数和标普500指数分别上扬0.98％和0.83％。

以下是今天（10月8日）值得关注的股票：

1.喜敦控股（Heeton）、联明集团（Lian Beng）和金成兴控股（KSH Holdings）昨天分别宣布，将把在澳大利亚布里斯班的永久地契地段186 Wickham Street和29 Ranwell Lane，以总计1820万澳元（约1802万新元）脱售给W & R Property公司。这两个房地产的账面价值是1327万澳元。

186 Wickham Street地段由三方共同持有。29 Ranwell Lane地段则属于喜敦控股和联明集团，分别持股70％和30%。

2.澳洲集团（AusGroup）昨日中午透露，它在澳大利亚资源与采矿市场取得多个新合同，价值总计3200万澳元（3170万新元）。这加强了它在西澳市场的业务，并使订单总额超过10亿澳元。

3.铭泰国际（Metech International）的合资公司Asian Eco Technology签署谅解备忘录，为印度公司Lucinu Jewellery供应实验室培育（lab-grown）的钻石。

4.AGV集团以每股0.72分配售2亿股新股，筹集的131万5000元用作一般营运资本以及偿还银行贷款。公司指出，这项配售的目的是为了改善公司现金流和巩固财务状况。