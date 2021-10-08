李显龙总理与政要祝儿童节快乐

（早报讯）今天是儿童节，李显龙总理与政要为孩童寄予祝福，承诺在这艰难时期继续支持孩童，照顾他们的安全与身心健康。

李显龙总理在面簿发文说，小学目前在实行居家学习，儿童节庆祝会今年因此转为线上方式，但节日的意义与欢愉不会因此减少。

“冠病疫情改变了孩童的日常，不论是学习或玩乐，形式都有所改变。面对挑战与不确定因素，孩童学习适应并做出调整，展现他们的韧力。在这艰难时期，我们将与教育工作者和家长一起致力于照顾孩童的安全与身心健康。”

总统哈莉玛也贴文指出，除了面对成长过程的变化，孩童因疫情得适应生活与学习方式的改变。与朋友有限的互动使玩乐不再如以往简单直接。

“让我们尽所能支持孩子，我们的孩子值得在一个让他们觉得安全，有爱与关怀的环境成长。让我们一起努力确保孩子们，无论他们的背景如何，都有最佳的起跑点来发挥潜能。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也上载一段孩童与他们的体坛偶像的视频，借此肯定我国运动健儿对下一代树立的榜样。他们向孩童展现实现梦想的可能。他祝孩童有个愉快的儿童节，鼓励他们追求卓越。

教育部长陈振声也发文祝学生儿童节快乐。他指出，担任教育部长最愉快的体验之一是到学校参观时与学生和教师交谈，从中也看到学校与学习方式的演变。

由教育部举办的“我们的校园点滴”（Our Schools Our Stories）摄影与录像作品展目前在淡滨尼天地举行，直到10月17日，陈振声邀请公众到场欣赏由师生创作的作品。