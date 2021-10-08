60家餐饮场所触犯安全管理条例

（早报讯）自上个月中，60家餐饮场所因触犯安全管理条例被罚。当中有36家被令暂停营业，21家被罚款，另有三家由夜间娱乐场所转型的餐饮场所被吊销餐饮执照。

永续发展与环境部今天发文告说，执法单位就疫苗接种差异化安全管理措施，共检查了超过600个餐饮场所与900多人，发现四家食肆违反条规，允许没有接种的顾客在店内饮食。其中两家被令停业10天，另两家各罚款1000元。

34家食肆则因触犯安全管理措施，例如允许顾客在店内玩牌、未遵守规定的顾客人数限制，没确保各组顾客之间有至少一米距离等，而被令停业10天。其中有六家餐饮店，包括Gayatri餐馆、Hide&Seek、淡滨尼广场的Kopitiam、NC Recreation Club、The STARZ Bistro、小厨娘鸡公煲是重犯，被停业20天；属重犯的The Idle允许陪酒活动，被令停业30天，业者也将被控上法庭。曾违例的Lu La因未减少员工与顾客的交流，被停业60天。

另有19家食肆因未遵守规定的顾客人数限制、播放音乐或录像、允许唱歌、未确保员工戴口罩等行为，触犯安全管理条例，被罚款1000元销案。当中四家是重犯，被罚2000元，它们是Kucina、MC8、Rui Chen国际，以及圣淘沙的Rumours Beach Club。

位于黄金坊的Moung Sakhon和Prajin卡拉OK和百灵商业中心的Parklato则被吊销餐饮执照。这三家由夜间娱乐场所转型的食肆没有获批准便重开，违反条例。

永续部提醒，餐饮业者和顾客应严格遵守安全管理措施，以保障社区的安全。年长者也应减少外出，避免在小贩中心或咖啡店聚集。