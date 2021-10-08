今年上半年致命和严重工伤事故显著上升

（早报讯）与去年下半年相比，今年上半年的工伤意外和致命事故显著增加，其中，致命工伤事故增加了10起。

人力部和工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）今早联合发表的2021年上半年工作场所安全与卫生报告指出，发生在工作场所的致命事故从去年下半年的13起增加至23起，同期的工伤意外也从6293起增加至6411起。

人力部表示，我国自2020年第二季度开始逐步恢复工作场所活动，工伤意外与致命事故也因而增加。今年上半年，工作场所受伤事故与死亡事件已跟疫情前水平相同。

车辆与高处坠落的事故是导致致命事故的两大主要原因，分别有六起和四起，占致命事故的逾四成。

重伤和轻伤的职场工伤方面，滑倒、绊倒和跌倒仍是主要因素。其中，重伤个案从去年下半年的103起增至113起。轻伤个案有所减少，从去年下半年的1846起减至1753起。

与机械相关的意外也是另一个常见的因素，其中，重伤与轻伤个案都双双增加；今年上半年的重伤个案达33起，比去年下半年的30起多，轻伤个案从912起增至968起。

建筑业和运输和储存业发生最多致命事故，在今年上半年各发生了七起，占总数的超过六成。

报告也指出，人力部正在密切关注制造业，因为该行业从2020年下半年每10万名员工出现0.8起致命事故，增加至1起。同时，该行业也发生最多起职场工伤事故，其中包括80起重伤个案及1364起轻伤个案。

另外，为了应对不断增加的交通工作事故，当局也成立了一个由劳资政三方所组成的工作组，以讨论雇主和中介可采纳的守则，像是对新驾驶者进行安全培训。这个工作组的成员包括工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）、全国配送人员协会（National Delivery Champions Association）、GrabFood，以及新邮政（SingPost）等公司。