男子称错过检测无法探望病危母亲 中央医院：可在之后出示结果

（早报讯）一名男子近日在面簿贴文，申述自己因为赶不及在新加坡中央医院的快速检测中心关闭前，接受抗原快速检测，结果无法探访病危的母亲。

中央医院昨晚在面簿发贴文对此作出回应说，医院严正看待该男子的反馈，也一直尝试联系他，以了解他面临的问题。

院方指出，因为考虑到只能在傍晚前往医院的指定访客，中央医院已延长检测中心的开放时间，从早上8时至晚上8时，访客最迟必须在晚上7时30分接受抗原快速检测（ART）。

中央医院在答复《联合早报》询问时解释，医院于10月4日延长检测中心的开放时间，此调整与上述事件毫无关联。

这名男子星期三（10月6日）在面簿贴文透露，母亲因和冠病无关的原由入院，但入院后被确诊冠病。他和亲人在本月1日赶到中央医院探访母亲，被院方告知须要在探访前进行ART检测，而由于医院内的检测中心最迟的检测时间为下午5时30分，所以他隔天才能探访。

该男子不满为何中央医院规定探访垂危病患的访客必须完成ART检测，但检测中心却只开放至下午5时30分。他原本想在隔天早上探访母亲，却收到卫生部发给他和亲人的隔离令通知，导致他们又无法见到母亲。

中央医院的面簿贴文指出，针对紧急情况如探访病危的临终病患、即将分娩的孕妇或必须紧急会见医生而无法到检测中心提前受检的访客，医院会允许这些指定访客在探访后，才出示呈阴性的ART检测或聚合酶链式反应（PCR）检测结果。访客也可在探访后，才完成ART检测。

此外，中央医院重申，普通病房禁止访客探病，但加护病房的病患或垂危病患可允许最多五名预先登记的访客探访，每次最多两人同时探访，他们只能待30分钟。

访客必须在医院内的检测中心或任何卫生部批准进行ART检测的中心进行检测，检测须在探访前的24小时内进行。由于无法验证检测结果的有效性，医院将不接受访客在家自行做ART检测的检测结果。