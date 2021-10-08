宠物饲养和寄宿业者明年4月起须遵守新执照标准

（早报讯）随着本地越来越多人养宠物，宠物的健康和福利也愈加引发关注。国家公园局属下动物与兽医事务组从明年4月开始，将加强饲养宠物与寄宿业者的执照标准，包括要求饲养业者为退休的繁殖犬提供适当的归宿，并允许买家在购买幼犬前先看过生育它的繁殖犬。

动物与兽医事务组（简称AVS）今天（10月8日）宣布了最新的执照标准，适用于本地约25个持执照的农场繁殖及宠物寄宿业者，同时将扩大至50个在商业场所营运的寄宿业者。

新标准下，繁殖狗类的饲养业者必须在繁殖犬退休后照顾它们，这包括继续在农场里照顾这些狗儿，或为它们寻找新的归宿。买家在购买幼犬之前也有权利通过书面要求，请饲养业者允许他们观察饲养处和生下幼犬的繁殖犬，协助买家设想幼犬长大后大概的模样。

其他规定包括禁止近亲交配和繁育有遗传缺陷的犬只、要求繁殖犬和其幼犬每日与人类或相同繁殖地的犬类进行至少一次社交活动，以及为每只宠物的健康状况、交配和繁殖信息做更详细和频繁的记录。

寄宿业者方面，则只能收留健康并已经施打规定疫苗的动物。另外，业者也必须每天为宠物进行身体检查，在发现有严重伤亡的情况下，通知动物与兽医事务组和宠物主人。寄宿业的员工也要进行宠物照料和管理课程，并且每三年参与一次复习课程。

目前五个农场寄宿业者和50个商业场所的寄宿业者在新条例下，得在明年4月前申请新执照，而20个农场饲养业者则无需另外提出申请。

动物与兽医事务组从2019年开始检讨宠物业行内标准，期间进行了两次公共问卷调查和多轮的咨询和讨论，邀请兽医、动物权益组织和宠物主人等利益相关方参与。今年7月，他们公布了拟定好的新标准，并展开为期一个月的公众咨询，吸引多达750人参与，其中有85%为宠物主人。

动物与兽医事务组工业与生物安全管理高级署长蔡滋峰医生说，该组为加强饲养和寄宿业者行业标准所做出的努力，得到了参与咨询公众高度的支持。“早前咨询所提出的顾虑，多数都在7月拟定的规定中解决，因此我们无须做出太多的改变。不过，我们依旧在公众咨询后，作出了一些修正。”

蔡滋峰说，公众通过咨询提出要饲养业者为退休繁殖犬提供照料，以及允许买家看幼犬的“父母”，这次都被纳入新的标准中。

作为宠物业行内标准检讨的下一阶段，动物与兽医事务组将针对狗只领养、治疗和重新安置，展开为期一个月的公众咨询。对相关过程有想法的公众，明天开始可以到https://go.gov.sg/avsdogsstudy填写问卷。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天也宣布，为了加强推广和教育工作，动物与兽医事务组将和有兴趣的公众和社群合作，提升公众对于动物福利的意识。他们将先分别在东海岸和碧山成立宠物社区小组，并有意在日后拓展这个计划。