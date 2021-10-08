小心有诈！假合力追踪网站“钓”电话号码

本地出现假合力追踪网站！

有钓鱼网伪装成合力追踪（TraceTogether）网站，以追踪密切接触者为由，向网友“钓”电话号码，新加坡政府科技局已报警处理。

新加坡政府科技局（GovTech）昨晚（10月7日）发布面簿提醒公众，近来出现伪造的合力追踪网站，以帮助查询是否与确诊者有可能性接触为理由，向公众索取电话号码。

“如果您看到这样的网站寻求这类信息，请不要提供您的电话号码。”

新加坡政府科技局目前已报警处理，同时也要求管理员撤下网站。

据《新明日报》了解，新加坡政府科技局昨天发现此钓鱼网站的第一时间就已报警处理。

贴文说，公众只有在合力追踪应用程序内注册账户时才会被询问手机号码。任何可能性确诊者密切接触，将会以短信提醒的方式发送。

在冠病疫情下，许多工作程序都转移到线上，不法分子趁机而入。

新加坡政府科技局呼吁公众，遇到钓鱼网站时应拨打反诈骗热线1800 722 6688举报，或到www.police.gov.sg/iwitness报警备案。