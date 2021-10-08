（早报讯）首趟从新加坡飞往韩国的新加坡航空公司疫苗接种者旅游走廊航班将在11月16日出发。

交通部今天（10月8日）发文告宣布新加坡和韩国今年11月15日起，将相互开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划。计划下，完成疫苗接种者入境新加坡樟宜机场和韩国仁川机场后，只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，不用履行居家通知。这项计划适用于任何形式的旅游。

新航发言人回答《联合早报》询时说，新航欢迎新加坡与韩国的疫苗接种者旅游走廊安排。新航目前每周有六趟往返新加坡和韩国的航班。从11月16日起，这六趟航班都会是疫苗接种者旅游走廊航班。

根据新航网站，11月16日只有SQ600航班飞往韩国首尔，该航班会在早上8时05分从樟宜机场出发，预计当地时间下午3时30分（新加坡时间下午2时30分）抵达仁川机场。SQ600航班每周二、四和六会在相同时间出发到韩国。SQ608航班则会在每周三、五和星期天的凌晨1时25分从新加坡出发到韩国。

SQ601航班将在每周二、四和六从韩国首尔飞往新加坡，SQ607航班则会在每周三、五和星期天出发到新加坡。

截至今天下午4时30分，11月16日出发到韩国，28日返新的新航经济舱机票售价约691.30元。