无照冷藏逾4600公斤肉类海鲜产品 食品进口商罚3万元

（早报讯）在无执照场所冷藏超过4600公斤的海鲜和肉类产品，并非法进口肉类食品与河豚鱼，本地一家韩国食品进口商被罚款3万元。

新加坡食品局今天（10月8日）发布的文告指出，当局人员去年2月，到韩国食品进口公司Koryo Trading进行稽查行动时，在一个无执照的冷藏库中起获4656公斤的肉类和海鲜产品如肉馅水饺、冷冻牛肉和加工鱿鱼等。当局已立即没收这些食品。

当局进一步调查后发现，该公司非法从韩国进口这些肉类产品，同时也非法从韩国进口72公斤的河豚鱼与河豚鱼产品。

食品局指出，所有进口到本地的食品都必须符合食品局的条件，并由合法进口商进口，每样货物都需要申报并配有相关的进口准证。各种来历不明的非法进口食品有一定的食品安全隐患。肉类及其产品只能从符合我国食物安全标准和要求的授权国家进口。

当局警告，非法进口肉类和海鲜产品的违例者，将被罚款高达5万元，或监禁不超过两年，或两者兼施。

当局说，在无执照的冷藏库冷藏肉类和海鲜产品将构成食品安全隐患。根据食品销售法令和卫生肉类和鱼类法令，业者必须为储存肉类和海鲜产品的冷藏库获取有效执照，当局人员也会定期到这些场所进行稽查行动。违例者将被罚款不超过1万元，或监禁长达12个月，或两者兼施。