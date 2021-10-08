歪曲尚穆根言论 社运人士范国瀚接获POFMA更正指示

（早报讯）转载或发布歪曲内政部长兼律政部长尚穆根国会发言内容的九方当中，已有八方遵从内政部的要求更正或者道歉，内政部长今天（10月8日）向唯一未采取行动的社运人士范国瀚发出更正指示。

内政部文告说，范国瀚的推特推文歪曲了尚穆根10月4日在国会中的发言，说尚穆根认为现实中没有任何一个地方落实法治，这包括新加坡。“范国瀚须在他的网络平台上贴出更正说明。”

这是我国政府第31次援引《防止网络假信息和网络操作法案》（POFMA）。

接到内政部函件的其他八方是：人民之声领导人林鼎、“网络公民”网站创办人卢洪佩、政论网站作者韩俐颖、社运人士施忠明、李成琳、可琪拉（Kokila Annamalai）、撰稿人朱莉奥康纳（Julie O’Connor）以及面簿页面Wake Up Singapore。他们都已经进行更正或者道歉。

错误引述尚穆根发言的时政网站慈母舰（Mothership）早前也已经更正和道歉。

内政部重申，尚穆根周一在国会说法治是新加坡及国家成功的基础，政府一直都致力于维护法治，范国瀚的推文歪曲了内政部长4日在国会发言的意思。

昨晚未曾做出更正和道歉的人民之声领导人林鼎今天下午也在面簿贴文，说他并未收到内政部的函件，但他会移除周三（6日）在面簿发表的文字。他指出，自己6日下午的贴文是阅读慈母舰的报道之后才发出的。

“最令人遗憾的是，作为许多人新加坡阅读的媒体平台，慈母舰在报道国会时断章取义，而我被他们不准确的报道误导了。内政部后来发表声明重申部长和政府对维护法治的坚定承诺，我欢迎这个做法。”