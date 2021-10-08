审计师：莱佛士教育持续经营具重大不确定性

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）的独立审计师BDO LLP对该集团截至6月底的2021财年业绩报告作出“无保留的审计意见”（unmodified audit opinion）并认为其持续经营具有重大不确定性。

审计师基于根据附注2.1所指，在6月底时集团和公司的流动负债比流动资产分别多出1亿9640万元和9680万元。这些情况以及其他事项，显示集团和公司是否能持续经营，存在重大不确定性。

莱佛士教育今天（10月8日星期五）透露消息时指出，审计师仍然对该财报无保留意见（unqualified）。换句话说，审计师认为该财报没有问题，是适当地按有关规定准备的财报。

根据附注2.1中所列的缓解因素，董事会认为，集团的流动负债净额不可能对集团和公司的持续经营能力构成重大不确定性。作为其责任的一部分，审计师在审计报告中加入了强调事项的段落，以提请用户注意这一事项，因为他们认为，这对用户了解2021财年经审计财报的编制基础至关重要。

有关缓解因素包括：一、集团已与艾芬银行（Affin Bank）达成和解，艾芬银行已中止有关传票；二、收到脱售廊坊开发区东方大学城中新教育投资有限公司（Langfang Development Zone Oriental University City Sino-Singapore Education Investment Co., Ltd）集团的款项；三、今后至少12个月，业务创造正现金流；四、如期在11月底收到脱售Wanbo Institute of Science & Technology的一幅土地和大厦的款项；五、集团脱售套现某些资产的能力；六、集团有信心继续获得银行支持；七、集团必要时有能力为现有债务再融资。

董事会表示，股东和投资者在交易或买卖公司的证券时应谨慎行事。如果他们对应该采取的行动有疑问，应咨询他们的股票经纪、银行经理、律师、会计师或其他专业顾问。

莱佛士交易今天股价持平于9.6分。