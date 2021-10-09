想在家种苋菜奶白菜？公园局将免费派发多40万份蔬菜种子

（早报讯）食用园艺计划反响热烈，国家公园局将免费派发多40万份蔬菜种子，鼓励民众在家或社区花园种植可食用植物。

国家发展部长李智陞今早（10月9日）为新加坡花园节园艺展举行开幕时宣布上述消息。

公园局这次共派发10个品种的蔬菜种子，包括首次派发的苋菜、黄金白菜和奶白菜。有兴趣耕种的公众明天起（10日）可上网或拨电（6499 1099）登记，种子包里也会附上种植指南。该计划去年6月推出以来，已陆续派发约46万份种子。

公园局在今年5月至7月间，针对5700名食用园艺计划参与者展开的调查显示，每周进行一到四小时园艺活动的人，心理承受力（mental resilience）要比一般民众高。

这项与新加坡国立大学医学组织思维科学中心合作进行的研究也发现，定期耕种的人也能更好地调整情绪、维持良好的社交关系，以及在面对挑战时纾解压力，公园局因此希望让更多人感受到园艺的益处。

第二届新加坡花园节园艺展 今起到本月31日举行

新加坡花园节园艺展今早在新加坡植物园拉开序幕，活动通过线上和实体项目，将我国在园艺方面的成就和人才带入公众的视野。

李智陞在开幕致辞视频中说：“花园和园艺活动在新加坡的绿色之旅，以及我们转型为大自然中的城市方面，扮演了重要的角色。通过这些活动，我们可以美化街道、住宅区和住家，同时享受大自然对我们的身心灵所带来的益处。”

鉴于疫情，从今天起到本月31日的花园节园艺展，将在线上举办一系列活动，包括讲座、工作坊和线上研讨会。例如，公众可通过视讯平台Zoom参与花艺设计分享会，或在公园局面簿学习种植薄荷和生姜。

活动期间，主办方每周星期三、星期五和星期天也会针对园艺、水族造景、插花艺术等主题，推出多个教育和手工教学视频。视频将通过公园局的YouTube发布。

另外，花园节园艺展也将举行七个比赛，涵盖园艺、胡姬花花艺、垂直绿化、阳台花园设计、纳米水族造景、盆景园艺和蔬果园艺。

公众可通过新加坡花园节页面观赏参赛作品，或上网预约到现场观看。园艺和胡姬花比赛的作品会从今天至本月17日，在新加坡植物园展出，其他比赛作品则将从本月23日至31日，于裕廊湖花园展示。

首个新加坡花园节园艺展在2019年举办，吸引多达10万访客参与。为避免出现人潮拥挤的情况，公园局吁请公众使用官网上的Safe Distance @ Parks系统，先查看公园的访客人数再到访。

有兴趣者可到活动页面了解更多详情。