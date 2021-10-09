新美将更新双边自贸协定

（早报讯）新加坡和美国将更新双方签订的自由贸易协定，以因应新的经济面貌。

与此同时，美国也表示对《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）感兴趣。

在美国进行四天访问的贸工部长颜金勇和美国贸易代表戴琪，于美国时间周五（8日）在华盛顿哥伦比亚特区共同主持美国—新加坡自由贸易协定（US-Singapore Free Trade Agreement）联合委员会会议。

颜金勇之后接受本地媒体采访时说，新美自由贸易协定是一个非常重要的自贸协定，也是美国与亚洲国家最早签订的自由贸易协定之一。所以它一直是新加坡和美国双边关系的重要支柱。

“我们借此机会讨论了该协定的各个方面，同时决定探讨如何更新该协定。这项协定是在20年前签署的，许多客观因素已经改变，更新协定很重要。”

颜金勇以电子商务为例，他说，电子商务在20年前几乎不存在，如今已成为两国经济的主要驱动力。

“早期自贸协定的规则和条款在这一特定领域已不再适用。因此，对我们来说，更新贸易协定的条款是很重要的。随着更新，这将为企业创造更多机会进行双向投资。”

新美自贸协定自2004年生效以来，双边货物和服务贸易已经增长超过一倍，至2019年的1244亿元。

另外，颜金勇回应媒体询问时透露，美国对CPTPP非常感兴趣。“毕竟美国是《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的最初设计者，所以他们对CPTPP感兴趣。

“但美国能否重新加入CPTPP，他们必须非常仔细地考虑。同样重要且值得留意的是，美国有意继续参与亚洲事务，无论是通过重新加入CPTPP，或其他平台和框架，以展开多边合作。”

颜金勇表示，他已向美国方面分享了CPTPP的现况。

谈及新加坡正与美国探讨在今年底之前开通疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），颜金勇说，仍有不少执行细节必须解决。“例如要如何承认疫苗接种，美国没有一个国家疫苗接种计划，所以他们没有一个全国登记。”

颜金勇也说，疫苗接种者旅游走廊计划不会仅仅停留在美国和新加坡之间，计划将持续扩大和发展。“我们必须专注发展疫苗接种者旅游走廊计划，让新加坡与世界其他地方重新连接，并进一步巩固我们的枢纽地位。”

颜金勇总结四天访问时指出，此行非常富有成效，让他更了解美国政府和商业界所关注的事项。他期待双边有更多机会进一步加强合作。