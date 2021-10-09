【总理全国讲话】德尔塔变种病毒改变局势 我国须从“清零”迈向与冠病共存

（早报讯）李显龙总理说，在冠病疫情暴发初期，我国致力于避免人民感染病毒，采取了“冠病清零”的策略。不过，随着传染力更强的德尔塔变种病毒出现，我国必须改变战略，迈向与冠病共存。

李显龙总理今天中午（10月9日）发表全国讲话时说，冠病疫情暴发初期，大家所面对的是一个未知的疾病，全球对冠病没有太多的科学知识。随着我国对冠病了解加深，相应也调整了战略，应付不断改变的局势。

总理说，我国最初的做法是预防人民感染病毒，尽可能收紧安全管理措施，将确诊病例降到最低。在那个时候，“冠病清零”的策略是正确的。当时我国人口还未接种疫苗，大家对冠病都没有免疫力，因此感染冠病的后果非常严重。而当时病毒的传染力还没那么强，这些措施能有效地阻断病毒传播链。

“我们的策略奏效，我们没有像许多国家一样，出现很多死亡病例。我国是冠病死亡率最低的国家之一。”

与此同时，我国也未雨绸缪，预先采购疫苗。疫苗在对抗疫情方面起了关键作用，为所有人提供一层保护。全国疫苗接种计划也获得成功，目前我国有约85%的人口完成疫苗接种，是全世界冠病疫苗接种率最高的国家之一。

总理说，全球和本地的数据显示，疫苗有效地大幅度减少染上重症的风险。我国高达98%的本土病例只有轻微或没有症状，仅2%感染重症。在这当中，只有0.2%病逝或住进加护病房接受治疗，其他的患者则需要输氧几天。

“换句话说，在接种了疫苗之后，冠病对我们大多数人来说，已经不是个危险的疾病。”

不过，德尔塔（Delta）变种病毒的出现，改变了我国的情况。总理说，德尔塔变种病毒的感染力强，并已在全球各地散播开来，即便所有人民都完成疫苗接种，我国也不可能通过封锁和安全管理措施来抵御这个变种病毒。

总理说，就算我国通过收紧安全管理措施来减少病例，但只要我们放宽措施，病毒又会迅速传播。因我国之前采取“清零”的策略，大多数的人口还未感染冠病，自然的免疫力不高，即使已接种疫苗，仍有感染冠病的风险。因此，我们必须做好心理准备，接下来的一段时间内，还是会出现许多确诊病例。

尽管如此，我国不能无限期地封城和关闭边境。“我们每一次收紧措施，企业会受到冲击、员工会失去工作、小孩也无法过正常的童年和校园生活。那些有亲人在国外和无法团聚的大家庭，必须分开更长一段时间。”

李总理说，这种情况不仅带来心理和情感压力，也让人感到精神疲惫，影响了新加坡人和其他民众，包括客工。因此，我国在数个月前已认定“清零”策略不可行，并改变战略，过渡到“与冠病共存”。