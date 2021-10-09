【总理全国讲话】大家一起调整心态 继续遵守安全措施如常生活

（早报讯）高警戒阶段措施于8月放宽后，由于德尔塔病毒株传染性非常强，病例增幅比预期的高出许多。李显龙总理呼吁大家调整心态，不要对病毒感到恐惧，但是要小心回避，在遵守安全管理措施的情况下，尽可能继续如常生活。

李显龙总理今天（10月9日）中午发表全国讲话，概括了我国的冠病疫情情况及我国应该如何调整心态，迈向与冠病共存的新常态。

刚开始，我国医疗体系还是能够应付冠病病例的。但当局担心医疗体系下来会承受巨大压力。随着病例大幅度增加，重症病例也会相应增加。出现多起病例时，即使只有2％病例需要住院或在加护病房治疗，这些重症病患人数还是相当可观的。

李总理说，在这样的情况下，我国的医疗系统很快就会难以负荷。这也是为何当局上个月收紧了限制，以减缓病例的增幅，让医护人员有喘息的机会，同时让医疗系统能够稳定下来。

当局也趁这个时候扩充医疗设施，改善照顾病患的模式，以更好地辨别哪些是可以在家康复的轻症患者，确保医疗资源是用来照顾那些重症患者。

李总理说，大多数国人都已接种冠病疫苗，应该开始把冠病当作是一种可医治的轻微疾病。尤其对年轻人而言，更是如此。即便是对那些不太年轻、但已接种疫苗的人也是一样。李总理解释，冠病主要会对年长人士造成威胁。这包括60岁及以上、还没有接种疫苗的年长者，以及80岁及以上已接种的老人家。

对于本地98%人口来说，如果感染冠病，是可以在家休养至康复，就如同患上流感时，在家养病一样。

李总理呼吁国人，应该尽量如常生活，同时采取必要的预防措施并遵守安全管理条例。