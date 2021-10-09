【总理全国讲话】住进加护病房或病逝 三分之二是未接种的年长者

（早报讯）政府最担心年长群体，尤其是未接种的年长者受病毒感染。病逝的患者当中，未接种年长人士特别多，虽然他们只占本地人口的1.5％，但住进加护病房或病逝的患者有三分之二是未接种的年长者。

李显龙总理指出，到目前为止，我国能够把死亡率保持在较低的水平，但让人难过的是，我国目前已有142人因冠病逝世。他们几乎都是患有其他疾病的年长者。他们是住在社区里，大家经常会碰到的六七八旬“安哥安娣”。

“病逝的患者当中，未接种年长人士也特别多，虽然他们只占人口的1.5％，但他们却占了住进加护病房或因冠病去世病例的三分之二。其余的三分之一是已接种的年长者。我们为每一个逝者感到哀痛和惋惜。在此，我向家属表示最深的慰问。”

“随着越来越多人染病，大部分人已接触过确诊病患，或认识接触过确诊病患的人，相信每个人总有一天也会染病，所有年长者也无法幸免，他们面临的风险，真实存在。”

冠病主要危害年长者，这包括未接种疫苗的60岁以上人士，和已接种疫苗的80岁以上人士。当病例增加，年长患者也会增加。

他指出，假设每天有5000起新增病例，那么预计就有约100人会病重，这不是一个小数目。

医生护士将尽全力治疗和照顾每名病患，但不幸的是，就算他们尽再大的努力，也不能确保每一名重症患者能战胜病毒，一些终究会病逝，就像感染肺炎一样。我国每年有超过4000人死于肺炎，他们大多数是年长者，生前也都患有其他疾病。

在接下来的几个星期和几个月，我国很可能持续看到更多冠病患者病逝的情况，所以有必要减缓病例增加的速度。

注射追加剂年长者患重症风险可降低10倍

总理说，我国会致力保护年长者，减少患上重病的人数。还未接种疫苗的年长者，政府会继续鼓励他们接种。已接种的年长者也应注射追加剂，感染病毒并患上重症的风险将降低10倍。

总理也提醒年长者采取防范措施。“你们可以出外运动呼吸新鲜空气，但请减少与朋友聚餐、喝咖啡和啤酒，这将降低你接触病毒的风险。”

与年长者同住的年轻人也应减少社交活动，并定期自检，以确保没有把病毒带回家。

随着病例增加，家长自然会担心12岁以下孩童染疫的风险。

总理指出，我国正在密切留意美国就儿童进行的疫苗临床实验进展，一旦疫苗获批准，本地专家确定疫苗安全，就会尽快为儿童接种疫苗，预计在明年初。