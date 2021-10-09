【总理全国讲话】下来几周病例仍会增加 尽全力保护医疗体系和医护人员

（早报讯）人们有能力减缓德尔塔变种毒株的传播速度，但无法将它根除。李显龙总理预计，接下来几周病例仍会继续增加，我国医疗体系将继续承受相当大的负担，未来几个月会是艰难的。

不过，李总理在全国讲话中也强调，总有一天患病人数会趋向稳定，并开始下降。

他说：“我们不确定这一天什么时候到来，但以其他国家的经历来看，希望我国的情况能在一个多月内好转。随着医疗体系所承受的压力减轻，我们就能放宽限制，并脱离稳定疫情阶段。”

李总理也说，我国在放宽措施时也必须非常谨慎小心，以免出现新一波疫情，让医疗体系不胜负荷。“要安然渡过这次疫情，我们就必须不惜一切代价，保护好我们的医疗体系和医护人员。”

我国的医护人员自从疫情暴发以来承受了巨大的压力，李总理在全国讲话中也向这个群体表达支持。

“我知道你们都在承受巨大的压力，肩负重担，你们拼尽全力奋斗了那么久，而此刻我们正在经历这场抗疫之战的最艰难阶段。但这只是暂时的，只要我们能挺过此次疫情高峰，情况就应该有所好转。”

李总理承诺，政府会竭尽所能保护所有医护人员和整个医疗体系。“因为如果我们不保护好你们，你们又如何能保护我们？我谨代表全体新加坡人感谢你们的付出，我们与你们并肩作战，并全力支持你们！”

李总理说，医院和医护人员是对抗冠病的最后一道防线，他吁请全国人民一起保护他们，筑起防疫的第一道防线。这包括继续遵守安全管理措施，尽量减少社交活动，以缓和病毒传播的速度，以及接种疫苗。“请在轮到您的时候，接种疫苗追加剂。”

他也提醒人们要定期自行检测，以避免无意间感染他人，尤其是身边的年长者。

至于只出现轻微症状的患者，总理吁请他们不要立刻赶往医院的急诊部门求医，而是把宝贵的医疗资源留给最需要紧急治疗的病患，这包括病情严重的冠病病患和患有其他重症的入院者。