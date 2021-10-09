【总理全国讲话】新加坡已朝新常态稳步前进

（早报讯）李显龙总理说，这场同冠病对抗的战斗很漫长，但我国确实已经在通往新常态的道路上稳步前进，人们逐渐适应与冠病共存的新生活。“与冠病的斗争虽然还没有结束，但人们的处境已经比一年前，甚至是半年前好了很多。”

所谓新常态，是政府放宽管理措施限制之后，不会出现病例激增的情况，而且就算出现新一波疫情或有新变种毒株出现，当局只需实施一些较宽松的安全管理措施，新增病例也可维持在每天数百起的平稳状态，保持医院的正常运作。

总理说，如果病例再次出现激增，政府或许得再度踩下刹车，实施安全管理措施来保护医疗系统和医护人员。“但我们将能更好地应对未来病例激增的情况。”

当越来越多人接触到病毒并从中康复，人们的免疫水平会提高，冠病病毒的传播在人群中的传播速度将会减缓。“我们将变得更强大和坚韧，更有可能准备好与病毒共存。”

他也强调，只有万众一心，齐力抗疫，新加坡才能够克服困境，熬过接下来的几个月。

至于我国什么时候可以恢复过去的生活，不再担心面对人群？李总理指出，欧洲等地已经达到这种状态，但这些国家付出了惨痛的代价，丧失了许多宝贵的生命。

“我们至少还要三个月，甚至半年，才会达到这个状态。冠病疫情的演变已经让我们多次始料未及，也可能再次让我们无法意料，但我有信心，我们一定能进入新常态。”

总理承诺：“我们会步步为营，谨慎前进，不让任何人孤军作战，在这个过程中，我们会尽可能减少死亡人数。”

他强调，我国有足够的资源、决心和勇气共同克服这次的危机，只要大家全力配合，就能挺过最艰难的时刻。“我希望这一天早日到来。”

李总理也说，疫情展现了新加坡人最美好的一面，人们在困境中保持团结，以坚定的意志应对挑战。

“让我们再接再厉，继续携手同心打完这场仗，最终成为具冠病韧性的社会。”