更多冠病病患将加入居家康复

（早报讯）我国进一步扩大居家康复计划，居家养病将成为更多冠病病患的默认护理模式，包括70岁至79岁已接种的年长者，以及5岁至11岁孩童。

换言之，从明天（10月10日）起，所有冠病病患都会以居家康复为默认护理模式，除了50岁及以上未完成接种者、80岁及以上完成接种者、未满1岁的幼儿，以及经评估为不适合居家康复的1岁至4岁孩童。

卫生部长王乙康在记者会上指出，居家康复计划将扩大涵盖12岁至49岁的未接种病患，因为这类病患的病情轻微，能够安全在家养病。

基于对70岁至79岁已接种者的临床观察以及他们在陌生环境的跌倒风险，这群年长者在熟悉的住家环境养病也更安全。

作为预防措施，当局会为这两个群体指派医疗服务业者，他们在隔离期间也应密切留意健康状况。

此外，由于冠病对绝大多数5岁至11岁孩童来说不是重症，这个群体下来也将加入居家康复计划。王乙康说，许多家长曾要求让孩童在家养病，好让看护人能够照顾他们。

至于1岁至4岁孩童，若他们在医院检查后评估为适合居家康复，当局也会允许他们留在家。

卫生部文告说，如今人们已更熟悉这项计划的流程，医护人员也更有经验应付这类医疗需求，因此是时候让更多病患加入计划，尤其是无症状或轻症者，以便更好地分配医疗资源。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授在记者会上指出，我国目前有约四分之三的冠病病患是接受居家康复，或是住在社区隔离设施。