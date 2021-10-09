德国和文莱旅游走廊启动一个月 2000人中两人确诊

（早报讯）德国和文莱疫苗者旅游走廊计划启动一个月，近2000名旅客已通过计划入境新加坡，共有两人在抵新时确诊染疫。

疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划下，短期访客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass），才能启程前来我国。已完成疫苗接种的新加坡公民和永久居民不必申请通行证。

新加坡民航局今天（10月9日）发文告说，截至本月8日晚上11时59分，4497名来自德国的旅客和179名来自文莱的旅客已申请到通行证，可在本月8日至11月12日期间前来我国。

来自德国的申请者中，有1685名短期访客和2812名长期证件持有者，来自文莱的有166名短期访客和13名长期证件持有者。

从9月8日至本月8日晚上11时59分，97名来自文莱和1829名来自德国的旅客已通过VTL计划到访新加坡。其中，两名来自德国的旅客的抵境冠病检测呈阳性结果，他们当时正在隔离，没有和社区接触。

至于为何出发前的检测没有发现到病例，据悉冠病病毒潜伏期或是导因。

新加坡是在9月8日推出VTL，从德国和文莱入境我国者，只要已完成冠病疫苗接种就不必履行居家通知，而是以接受更频密检测取代。按目前计划，VTL旅客从德国或文莱出发前的48小时内、抵新时，以及回新后的第三及第七天接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

从本月19日起，VTL旅客​​只须接受两次聚合酶链式反应（PCR）检测，第一次是出发前往新加坡的48小时前，第二次是在抵达新加坡后。​本月19日或之后到访新加坡的VTL旅客若已预订和支付了第三和第七天的检测，将获得退款。​