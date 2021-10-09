无症状者不必PCR检测 密切接触者ART呈阴可出门

（早报讯）卫生部将简化应对疫情的医疗程序，无症状的病患和亲密接触者将不用进行聚合酶链式反应（PCR）测试。确诊病患的密切接触者也不用隔离，他们将收到接获健康风险警告，接下来七天自检呈阴就可出门。

居家康复计划在执行上显得混乱，引起一些公众的关注和焦虑。卫生部宣布将从10月11日起简化应对疫情的程序，分别对应三种主要的情况，给予公众更清楚的指引。

其中，只有身体不适和出现冠病症状的病患才须进行PCR检测，其他没有出现症状的人、病患亲密接触者和其他接受社区测试者则应使用抗原快速检测（ART）检测，以更快侦测出感染，让病患更快早自我隔离。

另外，之前向密切接触者发出的隔离令（QO）、健康风险警告（HRW）和健康风险警戒（HRA），将统一成一个为期7天的健康风险警告。

三种情况分别针对身体不适和检测结果呈阳者、身体无恙但自检结果呈阳者，以及被卫生部通知为确诊病患的密切接触者：

情况①：身体不适，检测呈阳者应留在家中，避免与他人接触。卫生部将通知他们有关康复程序。根据是否已接种疫苗，他们可在10天或14天后自由活动，“合力追踪”应用的红色警示之后也会自动解除。

情况②：身体无恙，检测呈阳者在首72小时应留在家中，避免与他人接触。72小时后，若ART检测呈阴，他们便可自由活动。如果期间感到不适，例如发高烧或气喘，应立即求医。

情况③：被卫生部通知为确诊病患的密切接触者会收到HRW。他们第一天应使用ART自检，并将结果上传至卫生部平台。接下来7天，若要出门须先进行ART自检，结果呈阴便可出门。7天之后无须进行额外检测。若任何时候ART检测呈阳，应采取情况② 的步骤。

目前在隔离的公众，卫生部将采取过渡性措施。确诊病患根据接种情况，将在10天或14天后完成隔离。如果在履行隔离令，完成隔离时不用进行PCR检测，他们ART自检结果呈阴便能出门，7天后就可以完成隔离。