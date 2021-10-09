盗刷信用卡买烟再转卖 越南籍女郎罚1300元

私召车司机赶着载客，一时匆忙把皮包放在后座门边，29岁女乘客搭车时竟顺手牵羊偷走，还与同乡合伙盗刷司机的信用卡，短短10分钟内到商店买了八条香烟，再把香烟卖回给商店，以此换取上千元现金。

越南籍被告阮昭昙（29岁）是本地永久居民。她面对六项控状，包括偷窃和欺骗的罪状。

她承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判罚款1300元。

根据案情，一名65岁私召车司机在去年12月5日，到兀兰一带载被告和其姐妹到豪杰大厦（Orchard Towers）。

司机早前一时匆忙，把皮包落在后座门边，被告发现司机的皮包后，私下偷偷把皮包藏到自己的外套口袋内。

当天下午4时，被告抵达目的地，拿着司机的皮包下车后与姐妹分道扬镳。

被告后来找上一名同样来自越南的女友人潘芳艳（39岁），并把偷取皮包一事告诉对方。她们翻开皮包后，发现里头有七张信用卡、300元现金、驾照和身份证等证件。

被告先把300元取出后，潘芳艳建议盗刷司机的信用卡买一些物品，再转卖出去，以此赚取一笔钱。

两人商量一番后，跑到豪杰大厦的一家商店盗刷司机的信用卡购买两条香烟，再把两条香烟卖回给同一个商店。

食髓知味的她们后来又重施故伎，结果两人在短短10分钟内，四次以同样的方式盗刷三张司机的信用卡，买八条香烟再卖回去，从中赚取1000多元。两人后来五五分账。（人名译音）