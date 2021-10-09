11个旅游走廊计划全开通后 每天可有多达3000名旅客入境

（早报讯）我国跟11个国家进行的疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）全开通后，每天可有多达3000名旅客通过这计划入境新加坡。
交通部长易华仁今天（10月9日）在抗疫跨部门工作小组记者会上透露这数据。
我国今天宣布把上述旅游走廊计划扩大至加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。来自这八个欧美国家的旅客可从本月19日起通过VTL计划入境新加坡。
新加坡和韩国昨天也达成协议，11月15日联合开通VTL计划。新加坡与德国和文莱的VTL计划自上个月8日已开通，至今迎来了近2000名旅客。
易华仁说，来自这11个国家的乘客占了樟宜机场疫情前每年入境旅客人次的约10％。这些国家也属于新加坡的20大贸易伙伴，在本地有显著的投资、强大的业务和较大的社群。因此，能尽早恢复与这些国家的衔接是重要的。
他提到，初期阶段，我国每天将允许多达2500名旅客来自九个新宣布的VTL计划的旅客入境。加上目前和德国及文莱的VTL计划，下来每天有多达3000名旅客能通过这计划到访新加坡。
“对比疫情前，这相去甚远，但在重开边境方面是个显著的一步，也对恢复和重新建立我国作为衔接全球的国际航空枢纽地位至关重要。”
易华仁重申，新加坡希望和更多国家与区域恢复安全、无须隔离的双向旅游。多个讨论正在进行中。新加坡将确保所有利益相关者有时间适应和落实流程，让我国在保障公众安全之际，能逐渐并有信心地扩大VTL计划。