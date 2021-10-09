11个旅游走廊计划全开通后 每天可有多达3000名旅客入境

（早报讯）我国跟11个国家进行的疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）​全开通后，每天可有多达3000名旅客通过这计划入境新加坡。

交通部长易华仁今天（10月9日）在抗疫跨部门工作小组记者​会上透露这数据。

我国今天宣布把上述旅游走廊计划扩大至​​加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。​来自这八个欧美国家的旅客可从本月19日​起通过VTL计划入境新加坡​。

新加坡和韩国昨天也达成协议，11月15日联合开通VTL计划。​新加坡与德国和文莱的VTL计划自上个月8日已开通，至今迎来了近2000名旅客。​​

易华仁说​，来自这11个国家的乘客占了樟宜机场疫情前每年入境旅客人次的约10％。这些国家也属于新加坡的20大贸易伙伴，在本地有显著的投资、强大的业务和较大的社群。因此，能尽早恢复与这些国家的衔接是重要的。

他提到，初期阶段，我国每天将允许多达2500名旅客来自九个新宣布的VTL计划的旅客入境。加上目前和德国及文莱的VTL计划，下来每天有多达3000名旅客能通过这计划到访新加坡。

“对比疫情前，​这相去甚远，但在重开边境方面是个显著的一步，也对​恢复和重新建立我国作为衔接全球的国际航空枢纽地位至关重要。”

易华仁重申，新加坡希望和更多国家与区域恢复安全、无须隔离的双向旅游。多个讨论正在进行中。新加坡将确保所有利益相关者有时间适应和落实流程，让我国在保障公众安全之际，能逐渐并有信心地扩大VTL计划。