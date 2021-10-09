自去年起 25个预购组屋项目陆续竣工

（早报讯）自去年起，本地25个预购组屋项目的超过1万6000个单位工程陆续完工，其中14个是今年完工的项目，屋主平均等候期为4.1年。建屋发展局估计，还有五个项目可在今年底前建成。

除非出现始料未及的情况，否则从目前至2024年之间交屋的预购组项目平均等候期估计约4 .4年。

建屋局今天（10月9日）发布文告透露过去一年多来的预购组屋建筑工程进度。

尽管疫情对建筑业造成严重冲击，建筑工程去年更一度受病毒阻断措施影响，全面停摆约两个月，当局仍在过去约21个月里完成了超过1万6000个组屋单位工程。

为了在冠病疫情期间确保预购组屋项目能按计划完工，当局持续为承包商提供援助，包括推出一系列措施减轻他们在财务上面对的压力。

若当局按计划于今年完成19个预购组屋项目，这会比2018年和2019年的各17个还要多。

自去年起竣工的预购组屋项目等候期介于2.4年至5.3年，平均为4.1年。这当中有11个项目等候期少于四年。

就算将疫情造成的延误考虑在内，正在兴建的预购组屋平均等候期也介于四年到五年。

今年首九个月，已有约1万零350个预购组屋单位的屋主领取了新居钥匙，比去年和前年同期的6340个和9380个更多。