榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋竣工期一再延误 受影响屋主可报销相关费用

（早报讯）工程进度一延再延的榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋项目预计明年第四季起逐步完工。由于该项目将在合约列明的交屋日期后竣工，受影响屋主可报销与竣工期延误有关的合格花费。

建屋发展局将以组屋售价、延期多久等为依据，向所有Waterway Sunrise II屋主发放他们可获的最高额补偿。按目前情况看来，预计介于700元至1万零500元之间。

建屋发展局今天（10月9日）发布文告透露上述详情时指出，为了减少对屋主造成的不便，屋主无须为了报销费用提交任何证明文件。

目前正在兴建中的94个预购组屋项目中，只Waterway Sunrise II的工程延期超过一年。

这个项目有1014个单位，原本预计今年上半年完工。但由于负责这个项目的承包商联和利建筑私人有限公司（Lian Ho Lee Construction）表现欠佳，项目预计竣工期延后至明年上半年。

后来，当局于去年10月找来扩展建筑私人有限公司（Expand Construction）接手这个项目。但人手短缺、建材供应链受干扰等情况仍为承包商带来重重挑战，导致这项工程的进度放缓，进一步延误。

因此，Waterway Sunrise II的预计竣工期将比原定交屋日期（Delivery Possession Date）晚六到九个月，总等候期约5.5年。当局已陆续向受影响屋主发出通知，告诉他们最：新进展。

在冠病（临时援助措施）法令下，受影响屋主可报销所有与竣工期延误有关的合格花费（qualifying costs）。

由于最终补偿金额取决于当局何时交屋，建屋局在回复《联合早报》询问时透露，屋主会在领新居钥匙约两个月后，收到当局的一次性付款。