老字号亚洲金阁海鲜馆恢复营业 须于明年3月搬迁

（早报讯）本地老字号粤菜餐馆亚洲金阁海鲜酒家因有员工确诊冠病而暂停营业10天后，昨天恢复营业。餐馆除了受堂食人数限制的影响，导致营业额锐减近八成，也面临被迫搬迁的问题。

亚洲金阁（Asia Grand）海鲜酒家因出现多起冠病病例，在上个月28日宣布暂停营业，并在昨天（9日）重开。据摄影记者昨天下午1时走访餐馆观察，餐馆内约五成的座位有食客在用餐。

餐馆老板周景鹏受访时说，公司是在对员工进行例行的抗原快速检测（ART）后，发现有五名员工确诊，因此决定暂停营业。目前，三名员工在聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴后已返回工作，其他两名仍在隔离。

他说：“公司共有70多名全职员工，其中约四成为60岁以上的年长者，因此当时考虑到员工与食客的安全，我们决定暂停营业。”

周景鹏也指出，餐馆在关闭期间已进行彻底清洁和消毒工作。之后除了加强消毒工作，员工们也会根据卫生部的条例，定期接受ART检测，以及严格遵守戴口罩等安全措施。

他坦言：“在餐饮业，想要确保没有人会受感染是一件很困难的事。”

餐馆虽已恢复营业，但仍面临着重重考验。周景鹏说，每当政府限制餐馆堂食人数为两名时，餐馆的营业额便会锐减约80％。

“我们的食客主要以公司团体为主，周末时则是以大家族的食客居多。现在限制堂食人数为两个，多数人都不会选择来餐馆吃中餐。”

另外，餐馆在今年7月也收到通知，业主要收回店面进行重建，因此餐馆须在明年3月之前，搬离位于桥北路奥迪安大厦（Odeon Towers）、已营业14年的店面。

周景鹏说，目前公司仍然在商讨是否会搬迁至另一个店面或暂时结束营业，直至疫情较为稳定。

“受疫情影响，现在的翻新费用十分昂贵，而且找一个合适的店面也并非易事。但考虑到员工的生计，公司并不想暂时停业，因此仍在计划一个最佳方案。”