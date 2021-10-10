部分顾客未接种下来无法堂食 小贩担忧生意受打击

（早报讯）未接种冠病疫苗的公众将不能在咖啡店以及小贩中心堂食，受访摊贩表示有部分常来光顾的年长顾客还没接种疫苗，下来他们无法堂食，摊贩担忧生意会进一步受打击。

为了进一步保护未接种疫苗的人以及减轻我国医疗保健系统的负担，政府昨日（10月9日）宣布，将把疫苗接种差异化安全管理措施扩大到商场、景点、小贩中心和咖啡店。从本月13日起，只有最多两人一组，已接种疫苗的人可以在外堂食以及进入商场和景点。未接种疫苗的公众不能堂食和进入商场与景点，但仍可到餐饮场所打包食物。

受访小贩中心和咖啡店摊贩指出，他们有不少熟客是年长者，而据他们了解，当中有些未接种疫苗，因此担心新措施下来会打击生意。

文礼坊熟食中心（Boon Lay Place Food Village）售卖面粉粿的小贩庄慧洳（32岁）说，她认识的部分熟客还未接种疫苗，因此担心新措施会进一步影响原本已经转淡的生意。“之前政府宣布只能两人堂食时，我们的生意已经受到了很大的影响了，这次就更不用说了。”

裕廊西第501座24小时咖啡店鸡饭摊助手杨俊来（29岁）预计下来更多人无法堂食后，外带的需求会增加。他透露，他们将会订购更多的外带用品如打包盒子、一次性汤匙等，以避免供不应求的情况出现。

在商场兼职未接种员工不知是否受影响

未接种疫苗且不愿具名的李姓受访者（20岁，学生）透露，自己多数都会打包食物用餐，对他来说，避免到人潮聚集的地方已经变成了一种习惯，因此不会有太大的影响。但他说：“如果政府不要那么突然宣布会更好，因为我在商场兼职，很多东西来不及安排。”

他昨天得知条例的收紧后，就十万火急地联络一家诊所，预约接种中国国药集团（SinoPharm）冠病疫苗，但后来才想起那家诊所位于商场，自己到时可能无法进入接种第二剂疫苗。他无奈道：“不能进去商场我怎么接种疫苗？我现在只能等诊所营业才打电话过去询问了。”