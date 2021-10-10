欧美韩旅游团询问度大增 旅行社计划推出更多配套

（早报讯）我国扩展疫苗接种者旅游走廊计划，旅行社接到更多前往韩国和欧美国家旅行配套的询问，也积极筹划，准备推出更多相关的旅游配套。

新加坡将与韩国、加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国合作，开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。交通部长易华仁昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布新加坡与欧美八国的VTL计划将在本月19日起开通。与韩国的VTL计划则在11月15日开通。

受访的旅行社表示，VTL扩展的消息一公布，不少公众纷纷联系询问欧美国家及韩国旅游配套详情，旅行社也会陆续推出更多配套来应付需求增加。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平指出，公众对韩国与欧美国家的旅游配套非常感兴趣，旅行社正积极安排更多旅游配套给有兴趣的公众。“我们准备推出更多欧洲旅游行程，包括单国和多国旅游，以满足不同旅客的需求。”

该旅行社在VTL计划下已推出两个8天7夜韩国旅游配套，分别是滑雪和无滑雪配套，价格从3488元起。黄正平表示，韩国在疫情之前是新加坡人最受欢迎的旅游地点之一，国人喜欢到韩国购物及享用美食，韩剧和韩流音乐也吸引了不少旅客。

他透露，他们会尽量确保新推出的旅游配套价格与疫情前的价格相比具竞争力。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华受访时则指出，该旅行社也收到许多公众对韩国和欧洲旅游配套的询问，并正在筹备这些地点的冬季旅游配套。

“对旅游配套感兴趣的旅客大多数是已经完成疫苗接种的情侣、独行旅客、有青年孩子的家庭和朋友。他们对我们的内部旅游配套，以及为他们根据旅行天数和特定景点及住宿量身定制的旅游行程非常感兴趣。”

华宫旅游也会在接下来的一个星期推出更多旅游配套。

欧美假期董事王汉杰受访时也指出公众反应热烈，自昨日的宣布后的不到两个小时内就有将近30人在面簿上询问是否有任何旅游配套等。

他说：“我们各个旅游目的地都有不同的经理处理，所以我已经第一时间把他们召回来加班，策划有关的配套，并在下来几天内公布，让公众可以尽早向我们预定。”

他也指出，旅行社一般都会处理所有旅行的一切细节，所以政府简化VTL的过程是一个很大的帮助，不只让公司在物流运作上省下不少麻烦，也更能鼓励公众出游。

11月飞韩国机票价格翻倍

《联合早报》记者今天（10月10日）中午在新航网页查询航班票价，发现飞往韩国首尔的机票在VTL计划开通后的航班价格都不低于800元，与10月底约579元的票价相比上升了至少四成。计划开通第二日（11月16日）的票价更是飙升至约1200元，显示本地对韩国旅游的强劲需求。

飞往欧美国家的航班如法国巴黎、英国伦敦及加拿大多伦多在10月与11月的机票价格则相对稳定，没有太大的波动。